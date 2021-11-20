波兰称白俄罗斯改变移民危机策略 采多点进攻

（法新社波兰索库乌卡20日电） 试图从白俄罗斯越境进入波兰的移民人数似乎减少，但波兰政府今天指出，白俄已经改变策略，转为引导规模较小的移民群，分别从欧洲联盟（EU）东部边界的多个地点越境。

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尽管这场移民之乱似乎出现缓解迹象，但波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天表示，他预料这场边境对决距离落幕还早。

根据波兰边境防卫队（Polish Border Guard）回报，有数个移民群再度试图越境，每群大多数十人，但其中一群多达200人，这群人朝防卫队投掷石块与催泪弹。

布拉查克向商业电台RMF FM表示：「我们要做好准备，这个问题实际上还会持续几个月，我毫不怀疑事态会朝这个方向发展。」

布拉查克还说，移民和白俄罗斯现在似乎采取稍微不同的新手段，「规模较小的人群正试图从多个地点跨越边界」。

他补充道：「毫无疑问，这些攻击行动是由白俄罗斯的单位指挥。」

西方国家指责白俄罗斯刻意制造这场危机，放任大多来自中东的移民入境，再把移民带到边境，向他们承诺可以轻易越境进入欧盟。

白俄罗斯则否认指控，反而批评欧盟不愿意接纳移民。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天接受英国广播公司（BBC）访问时说，他的军队「绝对有可能」曾协助移民越境进入欧盟，但他否认安排这类行动。

鲁卡申柯表示：「我们是斯拉夫人，我们有爱心，我们的部队知道移民要去德国...或许有人曾帮助他们。但我可没有邀请他们来这里。」（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

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