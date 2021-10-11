波兰裁定本国法先于欧盟法　民众反弹数万人示威

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（法新社华沙10日电） 波兰最高法院上周发布指标性裁定否决欧洲联盟（EU）法律的优先性之后，数以万计波兰人今天上街示威，捍卫波兰的欧盟会籍。

这场支持欧盟的示威活动，是由前欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）发起。图斯克现任波兰主要反对党「公民议坛」（Civic Platform）领袖，而「公民议坛」曾警告「波兰脱欧」的可能性。

图斯克在华沙告诉群众：「数以万计人在华沙与波兰各地100多座城镇抗议政府对我们家园的所做所为。」他敦促大家「捍卫欧洲的波兰」。

波兰法院的裁定引来国内外批评声浪，民调显示欧盟会籍仍受波兰人欢迎，但华沙与布鲁塞尔的关系自2015年民粹主义政党「法律正义党」（Law and Justice, PiS）执政后变得紧张。

主要争议之处在于，法律正义党希望司法系统广泛改革，欧盟则担心会破坏法律独立性，导致民主自由开倒车。

而这场长期争议的最新发展，是波兰宪法法庭（Constitutional Court）7日做出裁定，挑战欧盟法律在任何状况下优于波兰法律的优先性。裁决指出，欧盟条约的重要条文，和波兰宪法「不相容」。

政府的反对者认为，宪法法庭内部都是法律正义党的盟友，因此此裁定不合法。

64岁的华沙居民莫拉夫斯卡（Elzbieta Morawska）告诉法新社：「我来这里，因为我担心我们会离开欧盟。这很重要，特别是对我的孙辈而言。」

© 2021 AFP