波士尼亚奇山形如金字塔 乔科维奇一年造访两次

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（法新社波士尼亚维索科25日电） 波士尼亚一座葱郁林木覆盖的山丘外观呈锥形金字塔状，俯瞰维索科镇（Visoko），有人相信它有神奇的能量，每年吸引数千游客来访，包括网坛巨星乔科维奇在内。

尽管科学家竭力破解传言，但还是有大量民众认为这座山丘是古老的人造金字塔，拥有神奇的疗愈力量。

塞尔维亚球星乔科维奇（Novak Djokovic）今年已经造访两次，还称赞这里是「人间天堂」。

如今这座山旁有一座具争议性的金字塔公园，自称为探险家的60岁男子奥斯曼纳吉克（Semir Osmanagic）2005年宣称，在首都塞拉耶佛（Sarajevo）以北「发现」这处宝地。

身穿皮夹克、头戴印第安纳琼斯（Indiana Jones）风格帽子的奥斯曼纳吉克在最近一个周末带观光团来到此地，他接受法新社访问时说：「我看到山丘上覆盖着冷杉，山坡完美地指向方位基点。」

奥斯曼纳吉克说：「对我而言，显然这不是天然形成的山丘，而是一种先进科技文明的建设。」

他坚称这是「史上最大且最古老的金字塔」。

但是考古学家长期以来都驳斥这项说法、称之伪科学，认为这座山丘是天然的地理构造。

乔科维奇今年7月和10月都前来这座公园「朝圣」，并广邀「所有运动员」来利用这里健康的「氧气」浓度。

他在10月曾告诉法新社：「我知道对于此地的真实性存在很多疑问。」「但是若要知道这里是怎么一回事的话…你还是得亲自一探究竟。」

© 2020 AFP