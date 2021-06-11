波多黎各变电所发生火灾 全岛大停电

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（法新社迈阿密10日电） 美国自治邦波多黎各一处变电所今天发生火灾，造成数以千计用户停电。电力公司稍早通报遭遇网路攻击，但目前不清楚之后发生的这起火灾是否与此有关。

鲁玛能源（Luma Energy）表示，波多黎各首府圣胡安（San Juan）的Monacillo变电所一处变压器起火。这家电力公司两小时前才通报遭遇分散式阻断服务攻击（DDoS attack）。

鲁玛能源表示，这起网攻导致用户无法登入帐户。

鲁玛能源是波多黎各最近成立的电力公司，本月1日才刚开始营运，以改善波多黎各电力传输系统。

公司在脸书上写道：「火灾造成全岛大停电。」

社群媒体上相关照片和影片显示，变电所上方冒出浓浓黑烟。

波多黎各总督皮尔路易斯（Pedro Pierluisi）在推特上说：「波多黎各可提供所有资源以因应Monacillos变电所火灾造成的紧急事件。消防人员早已抵达现场。」

官方未透露是否在调查这起火灾和鲁玛能源遭遇网攻事件的关联。

在美国国会代表波多黎各的龚萨雷兹（Jennifer Gonzalez）在推特上说，这波停电影响约50万人，她承诺要求有关当局调查此事。

© 2021 AFP