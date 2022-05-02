波尔31分汤普森致命三分弹 勇士季后赛险胜灰熊

（法新社曼菲斯1日电） 勇士替补上阵的后卫波尔今天有31分、9篮板、8助攻的表现，加上汤普森砍进关键三分弹，以117比116险胜灰熊，在NBA季后赛次轮以1比0领先。

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美国职篮NBA西区季后赛次轮今天的比赛，由第2种子曼菲斯灰熊在主场迎战第3种子金州勇士。灰熊的亚当斯（Steven Adams）因为触发联盟的健康暨安全条例，连两战无法出赛，威廉斯（Ziaire Williams）也因右膝酸痛持续缺阵。

勇士此役为了对付灰熊今年拿下年度最佳进步奖的明星后卫莫兰特（Ja Morant）而变阵，以培顿（Gary Payton II）取代波尔（Jordan Poole）先发，用来专门防守莫兰特。不料比赛开打后，莫兰特就接连砍进两记三分球，在他单节攻下14分的带领下，灰熊首节32比24领先勇士。

次节葛林（Draymond Green）在对克拉克（Brandon Clarke）犯规后遭驱逐，成为勇士一大利空。在莫兰特砍进压哨的1球后，灰熊上半场仍以61比55保持领先。

下半场开打后，勇士在柯瑞（Stephen Curry）13分、波尔10分的联手带领下，打出单节36比29的攻势，在前3节打完后，反以91比90超前。

末节双方拉锯，两队114比114平手时，克拉克以一记空中接力灌篮，让灰熊取得2分领先，比赛时间剩下36.6秒之际，汤普森（Klay Thompson）获得波尔的助攻，砍进一记关键的三分球，让勇士以1分超前。

在柯瑞封下莫兰特的切入上篮后，汤普森两罚全部落空，让灰熊保有逆转契机，但莫兰特终场前的最后一击落空，未能再上演一次绝杀对手的好戏，最终让勇士以1分之差带走胜利。

勇士此役从板凳出发的波尔表现亮眼，包括三分球10投5中在内，20次出手命中12球，攻下全队最高31分，柯瑞贡献24分，魏金斯（Andrew Wiggins）、汤普森分别获得17分、15分。

莫兰特今天轰下全场最高34分，并送出10次助攻、抓下9个篮板，有「准大三元」的表现。杰克森（Jaren Jackson Jr）砍进6记三分球，追平他本季单场最多三分球的纪录，为灰熊贡献33分是他生涯新高，并抓下10个篮板，有「双十」的成绩。他们两个创下灰熊队史首度有两人在季后赛同场得分达30分的纪录。而替补的梅尔顿（De'Anthony Melton）、克拉克分获14分、12分。

勇士今天客场赢球，在系列赛1比0领先，两队3日（台湾时间4日）将继续在灰熊主场进行系列赛第2战。

© 2022 AFP