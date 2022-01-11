波湾四国外长集体访中 讨论强化能源关系

（法新社北京10日电） 中亚国家哈萨克近日动荡引发中国对能源安全的担忧，拥有丰富石油资源的4个波斯湾国家外交部长今天抵达北京，准备展开为期5天访问。

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中国外交部表示，来自沙乌地阿拉伯、科威特、阿曼和巴林的官员以及波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council，GCC）秘书长纳伊夫（Nayef bin Falah al-Hajrah）将在中国待至14日。

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上表示，「面临广阔发展前景，（中方）相信此次海合会（波斯湾合作理事会）国家外长和海合会秘书长访华，将进一步深化中国与海合会国家关系，促进中海各领域交流合作取得更多成果。」

汪文斌并未进一步说明4国外长访问的讨论细节。这是波湾国家对中国的首次集体访问，预料各方将与北京商讨如何强化能源关系。

此前，中国外交部长王毅也进行了一系列外交活动，包括访问非洲、马尔地夫和斯里兰卡。

拥有丰富石油和天然气资源的哈萨克上周爆发示威，引发中国担忧。长期以来，中国一直对哈萨克的能源产业进行大量投资。

近年来，中国一直寻求强化与波湾国家的关系。中国国家主席习近平2014年曾说，目标是在2023年之前将中国与该地区的贸易额增加1倍以上。

中共官媒环球时报则报导，本次访问中，中国与波斯湾合作理事会的自由贸易协定谈判可能「取得突破」。

中国-海合会自贸区谈判于2004年首度提出，双方曾于去年3月讨论恢复谈判的可能性。

© 2022 AFP