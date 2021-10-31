波湾4国召回驻贝鲁特大使 黎巴嫩政经雪上加霜

（法新社杜拜30日电） 黎巴嫩资讯部长针对沙乌地阿拉伯联军对叶门军事干预发表的一段批评谈话，引发外交争议，继沙国召回驻黎巴嫩大使后，阿拉伯联合大公国今天同样召回驻贝鲁特外交官。

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事件起因是黎巴嫩资讯部长科达希（George Kordahi）在8月录制、本月25日播出的访谈中，称叶门7年战争徒劳无功，并说「是结束战争的时候到了」。

他说：「叶门什叶派团体青年运动（Huthi）是自我防卫…抵御外侮。」他还表示，叶门「家园、村庄、婚礼」遭沙国联军「炮轰」。

法新社报导，青年运动有沙国宿敌伊朗撑腰，而伊朗对黎巴嫩有着举足轻重的影响力。

科达希这段话播出后，掀起外交危机。沙乌地阿拉伯本月28日召回沙国驻黎巴嫩大使，并下令黎巴嫩驻沙国大使48小时内离境。

数小时后，巴林跟进；科威特今天也宣布类似措施。

沙国同时禁止黎巴嫩商品进口。

阿联为了挺沙国，今天也宣布召回驻黎巴嫩使节，并禁止公民前往黎巴嫩。

黎巴嫩本来就深陷政治与经济危机，仰赖波斯湾多国提供财务援助，如今这场外交龃龉，让黎国情况雪上加霜。（译者：纪锦玲）

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