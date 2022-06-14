波罗的海因俄乌战安全自危 立陶宛买法国榴弹炮

（法新社法国维勒班特13日电） 法国与立陶宛国防部长今天宣布，立陶宛已同意向法国购买18门榴弹炮。在俄罗斯入侵乌克兰后，位于波罗的海的立陶宛积极扩充军火库。 立陶宛由于俄乌战争升高了安全疑虑，决定在其2022年国防预算中再加码挹注3亿欧元（约新台币90亿元）。立陶宛目前是欧洲联盟会员国，也是北大西洋公约组织（NATO）成员国。

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立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在推特（Twitter）贴文表示，立陶宛将向法国购买18门Caesar MarktII榴弹炮。他也在推文附上与法国防长勒克努（Sebastien Lecornu）的合照。

阿努绍斯卡斯又说，「这些榴弹炮将大幅增强」立陶宛武装部队的战力。

法新社报导，莫斯科挥军入侵乌克兰，震惊波罗的海诸国，各国都担心自己会是下一个被侵略的国家。

立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚，在过去是苏联的附庸国，目前都是北约成员国；他们都提供了军事装备和人道援助给乌克兰。

立陶宛曾表示，已提供了价值「数千万」欧元的军事物资给乌克兰，包括刺针防空飞弹（Stinger）、迫击炮、步枪、弹药和其他设备。立陶宛还向大众筹资逾500万欧元，为乌克兰购买另一架拜拉克塔无人机（Bayraktar）。（译者：纪锦玲）

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