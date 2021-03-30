波音获西南航空大笔订单：100架737 MAX飞机

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（法新社纽约29日电） 飞机大厂波音公司（Boeing）和美国西南航空（Southwest Airlines）今天宣布，西南航空同意订购100架波音737 MAX系列飞机，堪称对波音在停飞20个月后的信任投票。

法新社报导，这笔订单包括可选择加购另外155架MAX新机，这是自2020年底波音737 MAX恢复商业飞行以来的最大宗订单。波音新世代主力机种「737 MAX 8」连摔两架，引发全球停飞潮，再加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得航空产业雪上加霜。

波音表示，西南航空这笔订单的目录价格为125亿美元，这宗订单意味一直到2031年，波音将为西南航空打造超过600架MAX型飞机。

波音商用飞机部门总裁狄尔（Stan Deal）说：「西南航空长年以来一直是航空业的领导者与领头羊，这笔订单是对航空商务旅行的一大信任投票。」

他说：「只要疫苗配送持续加速，民众就会重返飞行，为航空业的全面复苏与再度成长带来更多希望。」

接获大单消息激励波音股价上涨，波音29日股价收在250.52美元，涨幅2.3%；西南航空则下滑0.5%，收60.96美元。

© 2021 AFP