波音追赶SpaceX及亚马逊 卫星计画获美FCC许可

（法新社华盛顿3日电） 继SpaceX、亚马逊之后，波音公司（Boeing）也打算发射卫星，自太空提供网路服务给用户，相关计画已于今天取得美国联邦传播委员会（FCC）批准。

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FCC透过声明表示，已批准波音「建造、部署、营运一个卫星星座（satellite constellation）」的执照，未来将「提供宽频和通讯服务给美国和全球的住宅、商业、机构、政府及专业用户」。

FCC主席罗森沃赛尔（Jessica Rosenworcel）表示：「先进卫星宽频服务在连结难以提供服务的社区上，扮演着重要角色。」

FCC已准许发射147颗卫星，其中多数为低轨道卫星，有132颗高度会在约1000公里，另外15颗位置较高，在2.7万公里到4.3万公里之间。

相关服务会先提供给美国客户，再扩及全球。

不过，波音的卫星星座计画比竞争对手慢了一步。 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）早已把超过1500颗卫星送上轨道，组成「星链」（Starlink）网络；电子商务公司亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）也有类似规画，取名为「古柏计画」（Project Kuiper）。

© 2021 AFP