波音737 MAX电路疑有问题 部分暂时停飞

广告 继续浏览后续

（法新社纽约9日电） 美国飞机制造商波音公司今天表示，已建议营运波音737 MAX飞机的16家航空公司解决「可能出现的电路问题」。波音最畅销的737 MAX机型再度遇挫。

波音公司（Boeing Co.）提到737 MAX客机有电路问题，但并非所有飞机都有疑虑后，大型航空公司开始暂时不让MAX客机投入服务。

波音表示，可能的问题需要经过「验证解决，以证明电路系统的一个零件有足够的接地回路」。电路系统必须接地，才能避免超载导致严重故障。

最新问题可能造成的冲击似乎不大，但波音股价今天仍下挫1.0%，报252.36美元。

投资网站Briefing.com表示，波音大客户西南航空公司（Southwest Airlines）预期受到的冲击不大，这个消息令人鼓舞，「但再度打击顾客与投资人对波音的信心」。

印尼狮子航空（Lion Air）与衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）接连发生致命空难造成346人死亡后，波音737 MAX客机遭全球停飞20个月，去年11月中终于重返天际；在航空业开始从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中复苏之际，波音最近宣布接到100架737 MAX订单。

波音发言人表示，波音是在「一般建造活动」时发现飞机生产出现这个最新问题。

发言人说，现在讨论解决问题需要花多少时间还「太早」，「可能需要好几小时或好几天」，才能让波音737 MAX恢复服务。

波音没有提及受波及的航空公司，也没有提供受影响的明确飞机数量。

美国联邦航空总署（FAA）发言人表示，波音是在昨晚向FAA通知这个问题，「FAA正在与航空业者和波音联系，将确保问题获得解决。乘客应该询问航空公司关于航班取消或延误确切消息。」

© 2021 AFP