波音777发动机空中故障起火事故 FAA：积极调查中

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（法新社纽约23日电） 联合航空班机发生发动机空中故障起火事件后，美国联邦航空总署表示有关单位正「日以继夜」进行调查，并下令业者立即查勘配有普惠PW4000发动机的波音777-200型客机。

联合航空（United Airlines）一架波音777客机20日发生发动机在空中故障起火、碎片沿途掉落的事件，最后虽顺利降落且无人伤亡，但各国陆续宣布暂时停飞采用同款发动机的波音777客机。

FAA今天表示，在放行更多航班之前，业者必须针对位于每具发动机前方的大型钛扇叶进行热声影像检查，说热声影像技术能找出扇叶内侧表面和其他无法用肉眼检视区块的裂痕。

FAA表示，「根据我们目前取得的初步结果和其他调查资料，FAA或许会修正指令，为这次或接下来的检修设立新间距。」

针对这次出包事件，FAA署长狄克森（SteveDickson）今天稍早在航空安全市政厅会议上说：「我们想了解发生了什么事，并采取必要举措，以防止类似情事再度上演。」

狄克森重申，FAA正在制定新的适航指令，要求加强检查发动机扇叶有无金属疲劳。

美国国家运输安全委员会（NTSB）昨天指出，初步调查显示，联航328号班机发动机扇叶损伤与金属疲劳吻合。巧合的是，联航2018年2月也发生飞往夏威夷的波音777班机也发生发动机扇叶金属疲劳导致故障的事故。

路透社报导，NTSB主席苏瓦特（Robert Sumwalt）昨天表示，目前还不清楚20日的发动机问题是否与2年前相同。

NTSB还将调查联航20日事故时为何发动机整流罩会发生脱落，以及为何发动机的供油已关闭却仍着火等。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP