泯恩斯缔造无安打比赛 金莺52年来首人

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（法新社洛杉矶5日电） 巴尔的摩金莺左投泯恩斯（John Means）今天威风八面，投出美国职棒大联盟MLB本季第3场无安打比赛，也是金莺自1969年以来，首度有投手独力缔造这项纪录。

过去从未完投的泯恩斯今天交出12次三振，率队6比0大胜西雅图水手，要不是3局下哈格提（Sam Haggerty）靠着不死三振踏上一垒，今天泯恩斯缔造的会是完全比赛。

哈格提3局下遭到三振后，捕手塞维里诺（Pedro Severino）未能确实把泯恩斯的暴投球接进手套，哈格提站上一垒，造成不死三振。

28岁的泯恩斯赛后受访时表示：「我现在无法用言语形容，太不可思议了。」

金莺投手上次独立投出无安打比赛，是现在已经进入名人堂的巴默（Jim Palmer）在1969年8月13日对奥克兰运动家时缔造。

1991年7月13日，金莺4名投手在对运动家的比赛接力投出无安打比赛。

泯恩斯今天用球数113，其中包括79个好球，他面对的27名打者中，有26个第一球就被他抢到好球数。

水手全场最有机会形成安打的一次打击出现在6局下，当时克劳佛（J.P. Crawford）一颗中外野平飞球眼见就要落地，却被金莺中外野手马林斯（Cedric Mullins）上前来个滑接美技接杀，结束水手6局下的反攻，也保住泯恩斯的无安打比赛。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP