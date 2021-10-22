泰勒3轰击垮勇士 道奇国联冠军赛扳回一城

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美国职棒大联盟MLB国联冠军系列赛第5战，洛杉矶道奇主场迎战亚特兰大勇士。勇士此役排出本季14胜7败、防御率3.04的佛里特（Max Fried）先发，打算采投手车轮战的道奇则推出季赛多以中继后援为主的凯利（Joe Kelly）「假先发」。

系列赛已拿下3胜1败「听牌」的勇士，1局上半就先声夺人，靠着弗利曼（Freddie Freeman）的两分炮，以2比0领先。

道奇先发的凯利在解决2个人后，因肩伤提前退场，他今天仅投0.2局，被敲出1支两分炮在内的2支安打，丢掉2分都是自责分。

2下道奇反扑，靠着波乐克（A.J. Pollock）的阳春弹、泰勒（Chris Taylor）的两分全垒打，以3比2超前，并在3下1出局后，靠着3支安打串连，再添得1分。

佛里特在5下两出局保送普侯斯（Albert Pujols）后被换下场，接替佛里特投球的马丁（Chris Martin），一上场就被泰勒敲出两分炮，他掉的这两分，其中有1分要算在佛里特头上。

此役佛里特用了90球只投4.2局，有3次三振、2个保送，被击出两支全垒打在内的8支安打，丢掉5分都是自责分。

泰勒7下挥出阳春炮，让道奇将领先扩大到7比2，8下道奇再靠透纳（Trea Turner）带有打点的安打拿下第8分，波乐克随后又补上3分炮，让道奇最终就以9分之差大胜。

道奇今天大演火力秀，泰勒三响炮并4打数4安打，有6分打点，波乐克则是5打数3安打，有4分打点，透纳4打数3安打1打点，贝林格（Cody Bellinger）也有4打数3安打的演出。

勇士今天在首局就从道奇第1投手凯利手中拿下两分，但后面8局却未能从道奇6名轮番上阵的投手手里拿到任何分数，整场比赛只打出5支安打，打击熄火是此役落败关键。

道奇今天获胜在国联冠军赛扳回一城，但勇士仍以3胜2负领先，仍有机会在当地时间23日于主场进行的系列第6战，拿下国联冠军及世界大赛门票。

© 2021 AFP