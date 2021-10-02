泰国度假天堂普吉岛 全面开放完成接种游客入境

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（法新社曼谷2日电） 泰国政府宣布，来自全球任何国家的旅客只要完成疫苗接种，都可以开始预订前往度假天堂普吉岛的行程。

泰国观光业受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情严重冲击。泰国在2019年有高达4000万旅游人次，但在过去2年大幅下降。

疫情爆发前，观光业占泰国国民所得1/5，后因防疫限制措施而使泰国缴出20多年来最差的经济表现。

泰国7月起推出「普吉沙盒计画」，有条件开放普吉岛供国际观光，来自中低风险国家的旅客，只要完整接种疫苗就可免隔离入境普吉岛，待满14天后可以离开普吉岛，造访泰国其他地方。

配合隔离规定修正，泰国当局在上周把必须待在普吉岛的时间从14天减至7天。

泰国观光局（Tourism Authority of Thailand）1日晚间宣布，完整接种疫苗就可以前往普吉岛的国家，将从现行约80个进一步放宽。

声明指出：「这代表泰国现在欢迎来自全球任何国家的旅客加入沙盒计画。」

泰国外交部发言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，没有接种疫苗的孩童，可以和完成疫苗接种的双亲一起旅游。

普吉沙盒计画已经吸引超过3万8000旅客人次，创造6667万美元（约新台币18.5亿元）营收。

入境限制的改变，将能让过去被排除在外的印尼与马来西亚游客到普吉岛观光。

疫情爆发前，马来西亚是泰国的第2大观光客来源国，2019年有超过400万大马游客造访泰国。

除了普吉岛外，泰国当局也希望自11月起，利用沙盒机制重启其他5个观光地点，包括首都曼谷。若疫苗接种率攀升，另20个地点将在12月开放。

不过，其他国家的旅游建议可能成为泰国招揽游客的绊脚石。英国和美国都因为泰国爆发第3波致命疫情，以及疫苗接种率低，而针对泰国发出旅游警示。

© 2021 AFP