泰国洪水淹没7万栋住家酿6死 曼谷加强防灾

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（法新社曼谷28日电） 泰国洪患已导致北部与中部省分7万栋房舍被淹没、6人不幸身亡。当局今天加速行动，以保护首都曼谷（Bangkok）若干区域免于洪水危害。

泰国防减灾厅（The Disaster Prevention and Mitigation Department）表示，热带风暴电母（Dianmu）导致30个省分淹水，中部地区受灾最为惨重。

由于当局对上游水坝实施泄洪，流经曼谷的昭披耶河（Chao Phraya River）目前水位持续上涨。

泰国军人今天在曼谷北方约60公里的古老故都阿育他耶（Ayutthaya）筑起屏障，使用沙袋保护考古遗址、地标和邻近地区。

曼谷曾在2011年雨季经历数十年来最严重水患，整座城市有1/5泡在水中、逾500人身亡。各界至盼曼谷能避免重演当年惨剧。

大曼谷区当局（Bangkok Metropolitan Administration）表示，现正密切监视昭披耶河水位，并已备妥抽水机和沙袋。

曼谷市长阿斯文（Aswin Kwanmuang）说：「如果有水位上升迹象和发生暴洪的风险，我们会警告民众。」

曼谷官员已开始在河堤和通罗区（Thonglor）一条运河附近的商家外面堆叠沙袋。通罗区为住宅和商圈混合区，深受外国人喜爱。

曼谷曾被称为「东方威尼斯」，以前是沼泽地，海拔 仅约1.5公尺。

© 2021 AFP