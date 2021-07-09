泰国疫情严峻 曼谷及周边地区实施类宵禁

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（法新社曼谷9日电） 泰国疫情越趋严峻，政府今天宣布新一轮的限制措施，疫情最严重的曼谷和周边5个府实施实质上是宵禁的措施，并关闭商场和百货公司，缩短大众运输营运的时间，以及限制跨府移动。

泰国第三波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情从4月延烧至今没有缓解迹象，尤其以曼谷和周边的府疫情最为严重，尽管政府呼吁各公司行号尽量在家工作，且禁止餐厅内用并关闭了建筑工地，泰国近日的确诊数字仍节节升高。

泰国今天宣布新增9276个确诊案例、72人死亡，单日确诊数创下第二高、死亡数创下新高。泰国累计确诊达到31万7506人，其中有24万77人康复出院、7万4895人住院治疗中、2534人死亡。

泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指挥中心会议，会中决议从12日开始实施严格的限制措施。

疫情指挥中心副发言人阿披莎迈（Apisamai Srirangsan）在会后记者会中表示，从12日开始曼谷、北榄府（Samut Prakan）、佛统府（Nakhon Pathom）、暖武里府（Nonthaburi）、龙仔厝府（Samut Sakhon）、巴吞他尼府（Pathum Thani）将实施新的限制措施。

措施包括关闭这6个地区的百货公司和商场，不过超市、便利商店、餐厅、通讯行和药局可以营业，餐厅只能外带，而所有的商店和餐厅营业时间只能到晚上8时，并关闭高风险场所如按摩店以及美容店。

会议中要求民众每天晚上9时到隔日凌晨4时，除非有必要理由，否则不能出门，大众运输每晚9时到隔天凌晨3时不营运，并呼吁公司行号尽量让员工在家工作，禁止5人以上的集会。

尽管官方没有使用「宵禁」这个字，但泰媒都报导这就是实质上的宵禁。

会中也要求民众避免不必要的跨府移动，政府会在主要道路上设置检查站，会中同意将7月底到期的紧急状态延长到9月底。此外，帕拉育和10个部长今天宣布捐出3个月的薪水，做为民众纾困之用。

© 2021 AFP