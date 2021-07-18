泰国疫情蔓延 曼谷爆发示威

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（法新社曼谷18日电） 泰国近期疲于应对第三波疫情，严峻情势让民众对政府的愤怒与日俱增。曼谷今日出现大批示威民众，要求总理帕拉育下台，同时纪念民主运动爆发1周年；警方则动用水炮驱散民众。

泰国正面临迄今最严峻的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，单日确诊人数不断创新高，也为医院带来沉重压力。

由于政府采购疫苗进度缓慢，导致死亡人数增加。这引来各方批评，日益严格的限制措施也对泰国经济造成严重冲击。

示威民众无视5人以上集会禁令，在曼谷民主纪念碑的十字路口附近堆放涂有红色油漆的假尸袋，之后前往总理府（Government House）抗议。

一名示威活动主办人高喊：「就算我们待在家里，还是会死于COVID-19，这就是为什么我们要站出来！」他提出3大诉求，包括帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）无条件辞职；删减王室及军方预算，投入抗疫工作；以及引进mRNA疫苗。

帕拉育在2019年选举后持续掌权，广受欢迎的反对派政治人物则不断遭受打击。至2020年中，在香港人的启发之下，心怀不满的民众发起民主运动。1年前的此时，数千人聚集在民主纪念碑前，要求帕拉育辞职、修订宪法，同时改革泰国长久以来不可动摇的君主制。

随着Covid-19迅速削弱泰国经济，政府在大流行期间应对失当，也成为民众的一大关键改革诉求。

© 2021 AFP