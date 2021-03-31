泰国称难民「自愿」回缅甸遭质疑

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（法新社曼谷31日电） 泰国当局表示，约50名为躲避空袭逃入泰国境内的的缅甸难民今天已「自愿」回国。然而维权人士指控泰国政府逼迫他们返国。

缅甸军政府已连续4天对克伦邦（Karen State）发动空袭，这是克伦邦20多年来首度遭遇这类攻击，迫使7000人逃离家乡。

缅甸军政府针对最大少数民族武装团体克伦民族联盟（Karen National Union）控制区发动攻势。克伦民族联盟公开抨击军政府发动政变，并自安全部队开始以致命武器对付示威民众后，收留数以百计反政变人士。

上周末约有3000名克伦族人为躲避轰炸来到泰国的夜丰颂府（Mae Hong Son）。

泰国当局今天表示，一小群逃离战火的民众已搭船越过两国边境河流萨尔温江（Salween River）返国。

夜丰颂府政府发布公告说：「今天上午9时50分以前，已有56名逃避战事民众『自愿』搭乘5艘中型船只回到缅甸。」

另有约201名已同意「自愿返国」的难民仍在泰国境内。公告说：「他们大多为儿童、妇女、年长者与病患，都将回到缅甸。」

本周稍早已有约2300人的大批难民回到缅甸。

一名克伦族人权倡议人士告诉法新社，泰国政府逼迫这些人回国。他并指控泰国政府不让联合国难民事务官员到当地。

© 2021 AFP