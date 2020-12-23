泰国耶诞大象入校园向学童推广防疫

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（法新社曼谷23日电） 泰国首都曼谷市外一所学校今天出现4头身着耶诞老人服饰的大象，还戴着特制的巨型防疫口罩。它们有重要的任务在身：向小朋友推广防疫的重要。

位于阿育他耶府（Ayutthaya）的吉拉萨维塔尤小学（Jirasat Wittaya School），兴奋的孩子们边唱耶诞诗歌，边排队等着和耶诞大象拍照，这是他们期待已久的年度盛事。这所小学距离曼谷车程约1小时。

4头分别为6岁、14岁、15岁与18岁的大象，用象鼻卷起装有口罩的篮子，分送给学童与校园外的驾驶。

英文与科学教师白克斯特（Brett Baxter）说，这个活动结合两种文化，带来有泰国风味的特别耶诞节精神。

阿育他耶府象园管理者伊提班（Ittipan Paolamai）表示，大象于耶诞节造访校园的活动已举办17年。

他告诉法新社：「今年由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情加上近来感染人数遽增，我们利用这个机会来提升民众对新型冠状病毒传播的警觉性。」

拥有7000万人口的泰国，迄今累计逾5700人确诊。过去一周病例数暴增1000多例，和一名海鲜市场工作者有关。

然而对于大象造访学校，不是每个人都认同这项传统。

世界动物保护协会（World Animal Protection）顾问、担任野生动物兽医的施密特-柏巴赫（JanSchmidt-Burbach）表示，把大象带去学校「从事这类公开作秀是有问题的，令人无法接受」。

他告诉法新社：「孩子们会视大象为表演者和小丑，而不是野生动物。」

他也说，大象也会感受到压力，总是有发生意外的风险，「大象也可能会失控，造成民众受伤、甚至死亡」。

© 2020 AFP