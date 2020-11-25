泰国12民运领袖遭控诋毁王室面临传讯

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（法新社曼谷25日电） 泰国12名民主运动领袖遭控诋毁王室，警方今天传唤他们到案说明。泰国当局近3年来首度祭出这项严刑峻法之际，首都曼谷明天面临更大规模的示威行动。

总理帕拉育（Prayut Chan-ocha）上周同意当局祭出2018年初以来未用过的冒犯君主法。此法禁止批评王室成员，违者最高恐面临15年徒刑。

泰国7月爆发学运的诉求是制定新宪、改革君主制度与总理下台。如今首都紧张情势持续升温，上周抗议人士遭到警方使用水柱与催泪瓦斯驱离，过程中55人受伤，包括6人遭到枪伤。

泰国拥有全球最严厉的诋毁王室法，对王室的任何批评都有罪，包括在社群媒体张贴或分享的内容。

泰国刑法第112条订有「冒犯君主罪」，任何人若诋毁、污辱或是威胁到国王、王后或王位继承人，面临3至15年刑期。

泰国人权律师组织（Thai Lawyers for Human Rights）表示，12名示威领袖遭到警方传唤，其中包括人权律师安能（Anon Numpha）与帕努彭（Panupong "Mike" Jaadnok），以及知名学生领袖帕努沙亚（Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul）与巴利（Parit "Pengguin" Chiwarak）。

巴利告诉法新社：「我并不害怕，我相信我们因刑法第112条遭到传讯，会激发更多人参加明天的游行。」「这是不是意味王室宣告对人民全面开战了？」

示威者上周宣布，26日将在王室资产管理局（Crown Property Bureau）外集结抗议；但后来决定将游行地点改为泰国汇商银行（Siam Commercial Bank）主要办公室外，因为泰王是这家银行的大股东。

© 2020 AFP