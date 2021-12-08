泰大亨普利姆猜盗猎案 最高院维持有罪判决

（法新社曼谷8日电） 泰国大亨普利姆猜被控在国家公园里盗猎野生动物，最高法院今天维持有罪判决和3年2个月徒刑，全案定谳。这起历时多年的案件曾引发众怒，人们认为这名权贵没受到该有的惩罚。

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营造业钜子普利姆猜（Premchai Karnasuta）2018年2月被捕，当时国家公园官员在他的营地发现枪枝、动物尸体（含一只黑鹇和一头赤麂），以及一张黑豹毛皮。

普利姆猜持有豹尸被判无罪，但他被以另外3项盗猎相关罪名定罪，判处16个月徒刑。之后上诉法院把刑期加重至3年2个月。

法院官员证实，最高法院今天维持有罪判决及3年2个月的刑期。

他与另外两名被告都被下令赔偿200万泰铢（约新台币165.5万元）。

根据检察总长办公室，普利姆猜未获缓刑。法院官员证实他已被送进通帕蓬县（Thong Pha Phum）监狱。

这起案件曾在泰国引发众怒，在泰国，人民已受够权贵不受惩罚的情况。最高法院这项决定为历时多年的本案画下句点。

普利姆猜的义大利泰工程公司（Italian-Thai Development, ITD）参与过曼谷大众运输系统（BTS）、泰国苏凡纳布（Suvarnabhumi）机场等重要基础建设计画。

他与姊妹曾名列富比世（Forbes）泰国50大富豪直到2016年，当时估计财富约为6亿3000万美元，但两人之后就落出榜外。

© 2021 AFP