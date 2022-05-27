泰晤士报：温布顿荣誉榜将移除小姐、女士称谓

（法新社伦敦26日电） 英国「泰晤士报」（The Times）今天报导，温布顿网球锦标赛（Wimbledon）高层已决定替换大满贯荣誉榜，移除女性冠军姓名前的「小姐」和「女士」称谓。

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主办温网的全英草地网球俱乐部（All England Lawn Tennis Club, AELTC）荣誉榜在女性冠军姓名前使用这种敬语，男性冠军则无。

去年温网女单冠军巴蒂（Ashleigh Barty）被列为「A．巴蒂小姐」，男单冠军乔科维奇（Novak Djokovic）则列为「N．乔科维奇」。

不过「泰晤士报」今天报导，温布顿主办单位已在2019年取消裁判在赛事中宣布女性球员时加上「小姐」或「女士」称谓，现在要让荣誉榜跟着现代化。

女性姓名现在将用名字的第一个字母加上姓氏呈现。

在日益讲求平等的时代，全英俱乐部也对一项传统做出更新。传统上，赢得冠军的已婚女性在荣誉榜上会使用丈夫名字第一个字母，以及丈夫的姓氏。

例如，美国女子网球退役名将艾芙特（Chris Evert）1976年赢得女单冠军时，荣誉榜上登记为「C．M．艾芙特小姐」。

艾芙特嫁给罗伊德（John Lloyd）后，她的头衔在1981年记录为「J．M．罗伊德女士」，不过如今新的荣誉榜将标示为「C．艾芙特．罗伊德」。

温布顿主办单位2019年要裁判不要提到女性选手的称谓时，乔科维奇曾表达惊讶。

他说：「我以为这样的传统很独特，也很特别；我还以为这么做很好。」

「要修正或改变一项行之多年的传统当然并非易事。他们这么做令人相当讶异。」

© 2022 AFP