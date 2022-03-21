泽伦斯基再促蒲亭和谈 建议可在耶路撒冷会面

（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基再次提议与俄罗斯总统蒲亭进行和平谈判，同时建议两人可在耶路撒冷会面。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）曾多次提议与蒲亭直接会谈，这是最新的一次。他20日晚间在Telegram发布影片，感谢以色列总理班奈特（Naftali Bennett）为促成谈判所做的努力。

泽伦斯基说：「我们感激…他所做的每一项付出。因此我们迟早可以和俄罗斯展开对话。也许就在耶路撒冷。」

「如果可能的话，这是寻求和平的合适场所。」

班奈特经常与泽伦斯基和蒲亭通电话，他并于3月5日在克里姆林宫与蒲亭进行了3个小时的晤谈。

自2月24日俄罗斯发动入侵以来，班奈特一直采取审慎的外交路线。他强调以色列与莫斯科和基辅的关系都很紧密，并寻求与俄罗斯维持微妙的安全合作，俄罗斯在以色列北方的叙利亚境内有军队驻扎。

泽伦斯基说：「当然，以色列有其自身的利益，对自己的公民也有防卫战略。这一切我们都能理解。」

20日稍早，本身为犹太裔的泽伦斯基透过视讯连结，向以色列国会议员发表演讲。这是他对外国立法机构进行虚拟国际访问行程的最新一站，他先前已对包括美国国会、英国下议院（House of Commons）和德国联邦议院（Bundestag）在内的多国国会视讯演说。

泽伦斯基在Telegram的影片中说：「俄罗斯宣传人员今天遇到麻烦的任务。」

「因为史上头一次，一位外国总统透过影片，在以色列国会（Knesset）向全以色列发表演讲…此人是乌克兰总统，俄罗斯说他是个纳粹。」

蒲亭称乌克兰领导高层为「新纳粹分子」（neo-Nazis），并表示入侵乌克兰的理由之一是要将乌克兰「去纳粹化」（denazification）。

泽伦斯基向以色列国会发表演讲时，敦促以色列放弃保持中立的努力。

他说：「我们可以在国与国之间进行斡旋，但不能在善与恶之间进行斡旋。」

在演讲中，泽伦斯基有几次将俄罗斯的侵略与纳粹大屠杀（Holocaust）相提并论，立刻招到以色列一些官员批评。

以色列已向乌克兰提供人道援助，但截至目前，排除向乌国提供武器装备的可能性。这个犹太国家也没有加入西方对俄罗斯的制裁。

© 2022 AFP