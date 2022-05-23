泽伦斯基参与世界经济论坛 吁各国提供更多武器

（法新社达沃斯23日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天透过视讯参与瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛，他呼吁各国提供更多武器给乌克兰，并对俄罗斯实施最大程度制裁。

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泽伦斯基透过视讯在世界经济论坛（World Economic Forum）发表谈话说，如果基辅当局「在2月（俄国侵略乌克兰时）就立即获得我们100%的需求」，那么将会挽救数以万计的性命。

泽伦斯基表示：「这就是为什么乌克兰需要我们要求的所有武器，而不仅是那些已经提供的武器。」

他更呼吁对俄罗斯实施石油禁运，对俄国所有银行采取惩罚性措施，以及避开俄国资讯科技产业，还说所有外国企业都应该离开俄国。

泽伦斯基向与会的世界政商菁英说：「不应该跟俄国进行任何贸易。我相信对于俄国依然没有这样的制裁，但应该要有。」

虽然美国、英国和加拿大已采取行动禁止俄罗斯的石油和天然气，但欧洲联盟（EU）在实施类似措施方面仍存在分歧。德国和匈牙利等欧盟成员国重度依赖俄国的能源供应。

另外，泽伦斯基今天还提到，俄国军队本月稍早攻击乌克兰北部地区一处军事基地，造成87人丧命。

他说道：「今天，在德斯纳（Desna）的瓦砾残骸下，发现87名遇难者。87具遗体，他们是遭到杀害的遇难者。」

泽伦斯基指的是，俄国军队于5月17日攻击切尔尼戈夫地区（Chernigiv）乌克兰军事基地所在的一处村庄。

© 2022 AFP