泽伦斯基吁北约 尽快让乌克兰加入以制衡俄罗斯

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（法新社基辅6日电） 乌克兰总统泽伦斯基称让该国加入北大西洋公约组织，是终结政府军与亲俄罗斯分离主义分子战事的唯一方式，今天他更敦促北约要加快脚步。

俄罗斯在两国边境地区集结兵力，导致乌克兰东部冲突加剧，引发各界忧心，泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）与北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）为此展开会谈。

泽伦斯基在电话会议后推文说，乌克兰长期以来一直希望加入这个组织，而北约是时候采取进一步行动了。

他表示，乌克兰承诺按照北约要求进行防卫改革，以换取加入北约的资格。

泽伦斯基说：「然而，光凭改革无法阻止俄罗斯。」乌克兰政府曾表示，希望能在今年获邀参加北约的成员国行动计画（Membership Action Plan, MAP）。

「加入北约是终结乌东顿巴斯地区（Donbass）战事的唯一途径，让乌克兰参与北约的成员国行动计画，对俄罗斯而言将是警讯。」

各界对乌东冲突升温益发感到忧心，自2014年以来，乌克兰政府军在以俄语人口为主的顿巴斯地区与分离主义分子战斗。

乌克兰上周指控俄罗斯在乌克兰北部、东部边境，以及俄国2014年并吞的克里米亚半岛（Crimean peninsula）集结数以千计的军事人员。

乌克兰的西方盟邦陆续发表声明，捍卫乌克兰，并警告俄罗斯切勿采取进一步行动。

© 2021 AFP