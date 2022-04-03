泽伦斯基控俄军入侵犯种族灭绝罪

（法新社基辅3日电） 乌克兰外交部长库列巴今天表示，首都基辅市郊布查镇许多平民遇害，是遭到俄军「蓄意屠杀」。乌克兰总统泽伦斯基也指控俄军进行种族灭绝。乌克兰和西方都要求追究俄国战争罪。

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俄军从布查（Bucha）仓促撤退后，留下数百具平民遗体。库列巴（Dmytro Kuleba）在推特写道：「布查屠杀是蓄意的。俄罗斯人的目标是尽可能消灭更多乌克兰人。我们必须阻止他们并赶走他们。我要求七大工业国集团（G7）现在就实施新的毁灭性制裁。」

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）则在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）「面对全国」（Face the Nation）节目访问时表示：「这是种族灭绝（genocide）罪行，想要铲除整个国家及人民。」

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）则推文道：「基辅地区。21世纪的地狱。被捆绑双手杀害的男女遗体。纳粹最严重的罪行已重返欧盟。」「俄罗斯是故意干的。实施能源禁运，关闭海港。阻止杀戮！」

随着俄军在乌克兰部队猛烈抵抗下撤退，基辅周围可能有平民遭到杀害的证据已经出现。当地官员称，俄军撤离后，布查几个乱葬岗发现近300具平民遗体。

在布查负责救援工作的卡普利奇尼（Serhii Kaplychnyi）表示，仅镇中心一座教堂后方的乱葬岗，就埋了57人。法新社记者则看到至少20具遗体散落在一条街道上，都穿着平民衣服，其中一人双手被用一条白布绑在背后，他的遗体旁有他的乌克兰护照。

尽管俄罗斯国防部否认俄军犯下如此暴行，美国、英国、法国、德国和北大西洋公约组织（NATO）纷表震惊并谴责，与乌克兰同声指控俄军犯下战争罪。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）也谴责俄军的「暴行」，承诺会进一步制裁莫斯科。他在推特写道：「在基辅获解放地区，俄军所犯暴行的画面令人震惊。欧盟正协助乌克兰和非政府组织收集必要证据，以便在国际法庭上追究罪责。」

美国国务卿布林肯表示，布查街上散落多具平民遗体的景象「令人痛心疾首」。布林肯告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「只要俄罗斯对乌克兰的残暴持续下去，这就是每天所发生事情的真相。」

英国外交部长特拉斯（Liz Truss）表示，随着伊尔平（Irpin）和布查等乌克兰城镇「骇人听闻行为」的证据越来越多，俄罗斯攻击平民必须按「战争罪」受到调查。

德国副总理暨经济部长哈柏克（Robert Habeck）告诉德国「画报」：「这一可怕的战争罪行不能被置之不理。」

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）则表示，俄罗斯必须为在布查所犯的战争罪行付出代价。她同时谴责俄罗斯总统蒲亭「肆无忌惮的暴力行为」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对于布查平民遭杀害那些「不忍卒睹」的画面提出谴责，并表示俄罗斯当局「必须为这些罪行负责」。

© 2022 AFP