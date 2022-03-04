泽伦斯基斥俄军攻核电厂 「万一爆炸就完了」

（法新社基辅4日电） 俄罗斯军队今天攻击乌克兰的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄方诉诸「核子恐怖」、想让车诺比核灾「重演」。

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札波罗热这座欧洲最大核电厂经历一番炮轰后，有一部分起火。泽伦斯基央请全球领袖醒悟，勿让欧洲「湮灭于核灾」。 他在办公室发布的影片中说：「除了俄罗斯以外，没有任何国家朝核电装置开火，这是我们人类史上头一遭。恐怖主义的国家现在诉诸核子恐怖了。」

札波罗热位于乌克兰东南部，是一座工业城市，当地电厂的核能发电量约占全国40%，泽伦斯基还表示，全国15座反应炉，有6座在札波罗热。

乌克兰紧急应变单位稍早指控俄军妨碍救援人员到达火场，后来又称已可通行。根据国家紧急应变单位的脸书贴文，截至清晨5时20分，救灾人员已赶到安赫德镇（Energodar）的札波罗热核电厂，扑灭训练大楼的火势。 紧急应变单位后来通报进度说，截至6时20分，火势已灭，无人伤亡。

乌克兰政府表示，俄军朝电厂开炮后，就发生了火灾。泽伦斯基说，俄军拥有配备热像仪的战车，「所以他们很清楚炮口要对准哪里」。

地方官员告诉国际原子能总署（IAEA），厂内重要设备未受波及，辐射值也正常。

俄罗斯于2月24日入侵乌克兰，并开始以炮弹和飞弹轰炸多座城市，各界非常关切乌国核子设施的安危。

泽伦斯基说：「万一爆炸，就什么都完了，欧洲也完了。只有欧洲立即行动才能阻止俄军。」

© 2022 AFP