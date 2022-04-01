泽伦斯基示警 俄国准备强攻乌克兰东部和南部

（法新社基辅1日电） 乌克兰总统泽伦斯基警告，俄罗斯正在巩固和准备对乌克兰东部和南部展开「强力攻击」，包括被围困的马立波市，乌克兰今天将再尝试从这座遭摧毁城市撤离平民。

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俄罗斯同时威胁说，如果不以卢布支付款项，将关闭对欧洲的天然气供应，美国总统拜登则下令释出创纪录的战略储油，缓解飙升的美国油价。

在本周举行的俄乌和谈中，俄罗斯表示将减少对首都基辅和切尔尼戈夫市（Chernihiv）的攻击，但乌克兰和西方官员驳斥俄国这项承诺，认为莫斯科军队只是重新集结。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在深夜演讲中说：「这是他们策略的一部分。」

他说：「我们知道，他们正在从我们击败他们的领域，转移到其他非常重要的领域…这些非常重要的领域对我们来说，可能是困难的。」

他特别警告说，乌克兰南部和东部的局势「非常困难」。

他说:「在顿巴斯（Donbass）和马立波（Mariupol），在朝着哈尔科夫（Kharkiv）方向，俄罗斯军队正在积累攻击潜力、强力攻击。」

华府呼应泽伦斯基的评估，美国资深国防官员说，俄罗斯转移到顿巴斯可能预示着「更长、更持久冲突」。

军事专家认为，在难以克服乌克兰比预期更顽强抵抗后，莫斯科正放弃沿着北部、东部和南部多条轴线同时推进的努力。

相反的，俄罗斯希望在2014年占领的克里米亚（Crimea）与俄罗斯支持的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）两小国间建立一条寻求已久的陆地连结。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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