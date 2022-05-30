泽伦斯基视察乌东 乌军在南部刻松发动反攻

（法新社哈尔科夫29日电） 俄罗斯入侵乌克兰战事进入第95天，乌军在南部战线发动反攻，声称将俄军赶到刻松（Kherson）地区地形相对不利的3个村庄附近；总统泽伦斯基也在开战以来首度视察哈尔科夫。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）30日将施压欧盟再对俄国祭出新一道制裁。他今天穿着防弹背心，在哈尔科夫（Kharkiv）地区一些满目疮痍的街道视察。

尽管乌克兰东北部有1/3的地区仍在俄军手中，泽伦斯基视察完后仍表示「我们保证能光复整个地区」，还罕见公开证实他已开除哈尔科夫市的高层保安首长；乌国媒体披露，遭开除者为乌克兰国家安全局哈尔科夫支局长杜丁（Roman Dudin）。

俄军2月24日入侵乌克兰，在没能夺下乌克兰首都基辅与第2大城哈尔科夫（Kharkiv）后，3月底将作战重点转为攻取乌东顿巴斯（Donbas）地区，自此集中兵力猛轰乌东城镇，并频频发射飞弹打击乌军以巩固占领区。

乌克兰军方声称，于28日晚间在南部刻松（Kherson）地区发起的反攻，已突破一条俄军防线，将俄军逼入安德里依夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、别利霍卡（Belihorka）等村附近较不利的地形。

乌克兰参谋总长今天推文「刻松，再撑一会儿，我们很快便到」。刻松市在俄乌开战之初便沦入俄军，刻松州更已全部沦陷。

© 2022 AFP