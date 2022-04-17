泽伦斯基邀马克宏访乌 亲眼见证俄军「种族灭绝」行动

（法新社基辅17日电） 美国总统拜登指控俄罗斯对乌克兰人犯下种族灭绝后，遭法国总统马克宏公开反对。乌国总统泽伦斯基对此表示，他已邀请马克宏访乌，亲眼见证俄军「种族灭绝罪」的证据。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在15日录制、今天播出的专访中告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我昨天才与他（马克宏，Emmanuel Macron）通话。我想让他明白，这已超越战争，成为『种族灭绝』。我邀请他来访，若有机会，他将来到乌克兰亲眼见证，我相信届时他就会了解。」

泽伦斯基还说，他认为美国总拜登也会在某个时间点访乌，尽管白宫官员先前称他们暂无相关计画。

马克宏正准备在本月24日总统大选第二轮投票中，与极右派领袖玛琳．雷朋（arine Le Pen）一决高下。

马克宏14日接受法国蓝色电台（France Bleu）专访时强调，「每个字汇都有特定含义，务必要小心使用。因为我的职责是协助恢复（乌克兰）和平，至少也要阻止这场战争」；他并说，自己希望避免「口舌之争」。

当时马克宏还说，在当前情况下，使用「种族灭绝」一词最好要「小心谨慎」，特别是「乌克兰人和俄罗斯人有如兄弟之邦」。

随后泽伦斯基对马克宏的说法表示谴责，还称这番言论让乌克兰人感到「非常痛苦」。

© 2022 AFP