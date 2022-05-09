泽伦斯基：乌克兰曾赶走纳粹 今日也将战胜俄国

（法新社基辅9日电） 在前苏联加盟国今天纪念第二次世界大战击败纳粹德国之际，乌克兰总统泽伦斯基表示，目前正遭到俄国侵略的乌克兰，不会让莫斯科将当年胜利占为己有，并且将再度击败入侵势力。

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苏联在1945年击败纳粹德国，前苏联加盟共和国每年5月9日都会庆祝这场胜利，包括俄罗斯和乌克兰。目前交战的两国，都曾将对方军队的行动比作纳粹德国行径。俄罗斯2月底入侵乌克兰，宣称行动目的是要将乌国「去纳粹化」。

泽伦斯基在录影演说中表示：「我们今天庆祝战胜纳粹主义的胜利日（Victory Day）。我们的祖先与反希特勒联盟中的其他国家携手击败纳粹主义，令我辈感到骄傲。我们将不会允许任何人侵占这个胜利。我们将不会允许它被占为己有。」

泽伦斯基还点名目前正遭到入侵的俄军控制的数个乌克兰城镇，包括马立波（Mariupol）、刻松（Kherson）和克里米亚半岛。他说，二战期间，这些地方的乌克兰人将纳粹德国的军队逐出。

泽伦斯基表示：「今日这些城市的名字激励我们。它们带给我们信念，相信我们将把占领者逐出我们的土地。」「我们当时赢了，现在也将得到胜利。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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