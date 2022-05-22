泽伦斯基：唯有外交突破可以终结战争

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（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天力促让乌国加入欧洲联盟（EU）时警告，唯有外交突破而非直接的军事胜利，可以终结俄罗斯对乌克兰的战争。 泽伦斯基也呼吁提供更多军事援助给乌克兰，尽管美国总统拜登已正式签署400亿美元的援乌法案。 泽伦斯基今天坚称，战乱蹂躏的乌克兰应该是欧盟的正式候选人，驳回了法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等部分欧盟领袖以成立某种政治社群作为会籍申请等待区的建议。 泽伦斯基今天与来访的葡萄牙总理柯斯塔（Antonio Costa）召开联合记者会时表示：「我们不需要这种妥协。」 「因为，相信我，这不会是欧洲和乌克兰妥协，这会是欧洲与俄罗斯的又一次妥协。」 泽伦斯基今天在乌克兰电视台发表讲话时说，「有些事只能在谈判桌上达成」，战争「是血腥的，会有战斗，但唯有透过外交才能终结」。 「乌俄之间必定会讨论，我不知道会以何种形式进行」，但他保证，谈判结果对乌克兰必会是「公平的」。 俄乌战事迈入12周，乌军已成功阻止俄罗斯攻占基辅与北部哈尔科夫（Kharkiv），如今却在东部的顿巴斯（Donbas）承受庞大压力。 俄军夷平黑海港市马立波（Mariupol），并让东部的乌军与城镇遭受猛烈的地面攻势与炮火攻击。