泽伦斯基：每月需70亿美元弥补战争经济损失

（法新社华盛顿21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天说，乌克兰每月需要70亿美元（约新台币2067亿元）来弥补俄罗斯入侵造成的经济损失；美国政府稍早刚宣布加码金援乌克兰。

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世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）开会讨论金援乌克兰事宜，泽伦斯基在会中透过视讯对各国领袖说：「俄军的目标是摧毁乌克兰所有可用来当作生活经济基础的设施，包含火车站、粮仓、石油、炼油厂。」

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）已宣布援助5亿美元，好让乌克兰继续发放薪资、退休金并提供公共服务。

叶伦20日与乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）和财长马钦柯（Serhiy Marchenko）会面后，详述了这项援助计画；她说，俄军还在侵略，此时有必要协助乌克兰政府继续运作。

她说：「乌克兰需求迫切，我们计划尽快拨付这项直接援助给乌克兰用在最急需的地方。」

美国上月已提供5亿美元给乌克兰，随着战事在乌国东部及南部愈打愈烈，其他西方国家和国际货币基金、世界银行也都加大援助力道。

什米加尔在世银总裁马尔帕斯（David Malpass）主持的论坛中说，未来5个月，乌克兰每月需要多达50亿美元的「金融桥梁」（financial bridge），他还呼吁「为乌克兰成立复苏计画，类似二战后的欧洲马歇尔计画」。

国际货币基金本周警告，俄乌冲突将导致乌国今年经济衰退35%，俄国经济也将下滑8.5%。

这场危机还将蔓延全球，国际货币基金日前将今年预期全球经济成长率下修为3.6%，比今年1月的初估数字少了近1个百分点。

© 2022 AFP