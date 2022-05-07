泽伦斯基：马立波全毁 除亚速钢铁厂外尽遭夷平

（法新社伦敦6日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天说，乌国东南部港口城市马立波（Mariupol）已彻底遭摧毁，除了被围困多时的亚速钢铁厂（Azovstal）之外，没有什么可落入俄罗斯手里。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）对伦敦智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）发表视讯演说，有人问到，具战略意义的马立波若沦陷，对俄乌战争的发展有何影响。

泽伦斯基说：「大家要知道，马立波永不沦陷。那里已经没有什么可以损失了。（这座城市）已经毁了…没有建筑物。彻底夷平。」

他还说，马立波如今只剩「亚速钢铁厂这一小片地盘，这一小栋建物，或者说钢铁厂的残垣断壁」。

亚速钢铁厂是乌克兰在马立波抵御俄军入侵的最后据点，估计还有约200名平民被困在工厂隧道和掩体内。

死守亚速钢铁厂的乌军今天指控俄方不顾停火协议，在平民撤离时开火。

泽伦斯基说：「我们正尽力撤出里面的人。如果他们（指俄军）杀死可以作为战俘交换的人，或可获释的平民，或可被救治的伤者，不管是平民还是军人，如果他们杀害这些人，我不认为我们事后还能和他们进行任何外交谈判。」

至于俄军控制马立波之后的行动，泽伦斯基预判：「从军事判断来说，他们会继续前进，直到我们阻止他们为止。」

他还提到俄国打算在马立波举办胜利游行一事，说：「我理解俄国会想在5月9日胜利日举办游行。」当天是俄国纪念二战时战胜纳粹的日子，但克里姆林宫今天否认有此规画。

泽伦斯基谴责俄军将马立波的平民「折磨至死」，并怪罪克里姆林宫的宣传机器煽动仇恨，才导致这种事发生。

他说：「我想（纳粹首席宣传官）戈倍尔（Joseph Goebbels）和克里姆林宫比起来根本是小巫见大巫。这是我们从这场战争中学到最可怕的事。」

© 2022 AFP