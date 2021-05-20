洋基克鲁柏投出无安打比赛 MLB本季第6场

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（法新社阿灵顿19日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基的克鲁柏今天对德州游骑兵投出无安打比赛，率队以2比0获胜，这是MLB本季第6场无安打比赛。

现年35岁的克鲁柏（Corey Kluber）2011年在大联盟初登板，投效克里夫兰印第安人9年期间，曾于2014年、2017年两度获得美国联盟赛扬奖的肯定。2020年，他被交易到德州游骑兵，但只出赛1场，就因伤而整季报销。

球季结束后，一度没有球队愿意签下克鲁柏，直到纽约洋基提供1年短约，他才得以重返球场，并在今天缔造历史。

美国媒体提到，这是MLB本季第6场无安打比赛，也是洋基史上第12场无安打比赛，以及洋基自1999年7月18日投手康恩（David Cone）对上蒙特娄博览会完美表现之后的第一场无安打比赛。

这场比赛同时也是MLB两天内出现的第2场无安打比赛。底特律老虎的滕博尔（Spencer Turnbull）昨天才在对西雅图水手之战，达成同样的功绩。

克鲁柏本季至今战绩4胜2败，他今天只用101球就完投9局。他在第3局保送了柯贝生（Charlie Culberson），这是游骑兵此役唯一上到垒包的选手。之后，克鲁柏连续解决了接下来的20名打者。

洋基在第6局拿下两分，助克鲁柏抱回胜投。

而游骑兵今天再度吞下无安打比赛的苦果，这是继印第安人、西雅图水手后，本季第3支单季两度成为无安打比赛祭品的队伍。

© 2021 AFP