洋基重炮语带歧视激怒对手 MLB禁赛1场

（法新社纽约23日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基三垒重炮唐纳森（Josh Donaldson）21日与芝加哥白袜之战疑向对手口出种族歧视，比赛时引发板凳清空，MLB今天处分他禁赛1场及罚款，金额未公布。

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白人的唐纳森当时不断叫非裔的白袜选手安德森（Tim Anderson）为「杰基」（Jackie），引发双方冲突。

1947年投身当时MLB布鲁克林道奇的罗宾森（Jackie Robinson）是大联盟史上首位非裔球员，具有传奇地位；但对安德森来说，当下唐纳森此举似有种族歧视之嫌，让他很生气。

安德森称「唐纳森对我很无礼，一直叫『杰基你好』，整场比赛都在叫我『杰基罗宾森』。」白袜队总教练拉鲁萨（Tony La Russa）赛后指责唐纳森之举「涉种族歧视」。

唐纳森则辩称无意歧视，还说2019年一次采访时安德森就形容自己是「今日的杰基罗宾森」。

大联盟运营部资深副总裁希尔（Michael Hill）今天发表声明：「联盟已访谈完相关当事人，确认当时唐纳森确有相关举止；无论唐纳森的意图如何，对着安德森这么做都是不尊重和欠缺判断力，直接导致两队清空板凳，须受到处分」。

© 2022 AFP