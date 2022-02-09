洗白人权污名 北京想让新疆变身冬季运动天堂

（法新社北京9日电） 新疆因人权遭受严重侵害而跃居新闻头条，北京当局现在想让它走出另一条路，即以冬季运动胜地之名，获得外界肯定。

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主办北京冬季奥运的中共当局宣示，要让仍在萌芽阶段的冬季运动产业改头换面，变身为产值1570亿美元的火车头，而麻烦不断的新疆，就被赋予衔命冲锋的重要使命。

运动产业蓬勃发展，和人权团体宣称新疆有百万人被监禁并遭强迫劳动的说法，形成强烈对比。

中国2015年拿下冬奥主办权以来，滑雪地点成长4倍，单是新疆就有72处。国营媒体大量报导新疆「滑雪热」，富裕的都市年轻人在新疆白雪皑皑的高山前，与要价不菲的滑雪器材一同自拍。

国营媒体制作多部影片，其中一部是年轻的维吾尔族vlogger到新疆南部偏远的滑雪公园，来了趟「快乐又刺激」的探险。

一名年轻的维族越野滑雪选手甚至被选为4日冬奥开幕式最后一棒火炬手，这明显是政治选择，凸显当局对其世界舞台形象的精心营造。

中国外交部发言人赵立坚本周表示：「中国大力发展冰雪运动，促进人民健康水平的政策正惠及各族人民，同时也体现中国是一个民族团结的大家庭。」

但维权人士担心，中国让少数民族运动员成为各界焦点是意图粉饰发生在新疆的违反人权情事，让当局把新疆描绘为吸引力十足的旅游胜地的大外宣更增说服力。

「人权观察」（Human Rights Watch）研究员王松莲（Maya Wang）表示：「中国政府推广新疆旅游，要使当地成为某种迪士尼乐园，进而使居民丧失自我认同和主见。」

「游客们带走的是当局刻意安排的旅游经验。」

© 2022 AFP