洛克希德马丁抢下NASA合约 造火箭带火星样本回地球

（法新社华盛顿7日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，美商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）的航太部门拿下合约，将为NASA建造火箭，于2030年代将首批火星岩石样本送回地球。

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NASA在声明中说，这艘「小型轻型火箭」将会是第一个从另一个行星起飞，带回「火星地表的岩石、沉积物和大气样本」的火箭。

NASA的火星探测车「毅力号」（Perseverance）一年前登陆这颗红色星球后，便一直在火星各处搜集样本。

毅力号的主要任务是在火星寻找古代生命踪迹，而采集到的样本必须送回地球实验室进行精密分析，供科学家进一步研究。

集结起来的样本将在一次复杂任务中返回地球，而洛克希德马丁公司打造的火箭将在其中扮演关键角色。

据NASA说法，这项「火星升空载具」（Mars Ascent Vehicle）合约价值可能高达1亿9400万美元。

NASA科学任务局（Science Mission Directorate）副局长朱布肯（Thomas Zurbuchen）说：「正在将这些碎片拼凑在一起，自另一个行星采集的首批样本将返回地球。一旦抵达，就能利用最先进的工具进行研究，这些工具因为过于精密复杂而无法送上太空。」

NASA计划，最快将于2026年展开任务，将这艘小型火箭送上火星，火箭将搭载负责搜集毅力号采集样本的另一辆探测车。

这些样本一旦进入火箭，火箭就会起飞，并将它们送入绕行火星的轨道，接着在另一艘发射至火星轨道的太空船协助下，完成返回地球的最后一步。

最后这艘太空船和搜集毅力号样本的探测车，都是在欧洲太空总署（ESA）的指导下研发而成。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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