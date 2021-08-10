洛兴雅难民营环境拥挤 孟加拉启动接种控制疫情

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（法新社孟加拉库图巴朗10日电） 孟加拉近来确诊人数暴增，居住在拥挤难民营的85万洛兴雅人，状况令人格外担忧。孟国官方昨天表示，已启动洛兴雅人第一阶段疫苗接种，阻止疫情在营区内进一步扩散。

卫生官员表示，收容约85万洛兴雅人的难民营已通报2600名COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例与29 人病逝，但许多专家都认为疫情极可能被严重低估。

当地卫生单位负责人拉曼（Mahbubur Rahman）向法新社（AFP）表示，接下来3天的初步接种阶段将锁定约4万8000名55岁以上难民施打中国国药集团疫苗。

官员说，他们已经在营区进行大规模接种的宣导计画，由志工挨家挨户告知施打疫苗的重要性。

孟加拉难民事务署副署长杜扎（Shamsud Douza）告诉法新社说，本周起也将开始对被重新安置在孟加拉湾小岛上的1万8000名洛兴雅人展开接种行动。

孟加拉近几个月来受到确诊人数遽增重创，全国1亿6900万人口中大多数被迫禁足，包括洛兴雅难民营区。

疫情造成孟加拉近2万3000人丧命，感染人数约140 万人，其中大部分都出现在近几个月。约98%的新增感染病例来自更具传播性的Delta变异病毒株，Delta首例即出现在邻国印度。

无国界医生组织（MSF）孟加拉负责人布瑞里（Romain Briey）表示，「针对所有年龄层接种是阻止病毒在营区洛兴雅人口中进一步散播的唯一有效方式」。

大部分在孟加拉的洛兴雅人都是为了逃离2017年邻国缅甸安全部队的镇压，4年过去，他们返乡的希望仍旧渺茫。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）的哈里山丹（Hrusikesh Harichandan）指出，洛兴雅人「活在全球疫苗落差的阴影之中」。

他说：「疫苗是这些家庭能有尊严生活的关键，因为对生活在拥挤难民营中的人来说，足不出户太困难了，而且大部分人的用水与卫生设施都有限，增加染疫风险。」

© 2021 AFP