洛杉矶员警不逮抢匪 只顾抓宝被革职

（法新社洛杉矶10日电） 美国两名疯手游宝可梦Go（Pokemon Go）的员警值勤期间开小差，不抓抢匪只顾抓宝而被革职，他们不服提诉愿，但法院仍维持革职的处分。

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法新社报导，根据加州法院的判决书，这两名员警分别是罗札诺（Louis Lozano）与密契尔（Eric Mitchell），他们在街头巡逻没心思抓罪犯，却利用勤务之便抓宝，像是可遇不可求的卡比兽（Snorlax），还有非常难上钩的波克基古（Togetic）。

记录两人对话的警车内监视器，揭露他们虽接获赶往洛杉矶市某家百货公司驰援的指令，却打算开小差。

根据有关两人被解职的判决书，密契尔警官告诉罗札诺有卡比兽出没，接下来约莫20分钟，（监视器）记录这两名提诉愿的员警讨论宝可梦，同时驱车前往他处抓宝。

这两名洛杉矶的员警在收服卡比兽后，接着转向更难抓的波克基古。

根据上周公布的判决文书，密契尔当时曾说：「天哪，老兄，这玩意儿还敢跟我斗。」

两人被控多项不当行为，并坦承2017年4月虽接获通报但未赶往现场处理抢案，然而矢口否认玩手游宝可梦GO。

两人出席纪律处分的听证时坚称，他们只是谈论这款手游，并不服洛杉矶市府发布的解职令。

但是加州上诉法院不采信两人说法，维持革职的处分。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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