洛杉矶员警百货公司开枪误杀少女遭批评

（法新社洛杉矶27日电） 美国加州洛杉矶员警上周在一家百货公司制伏滋事者，「混乱」中开枪时流弹击毙无辜少女，由于批评者称警察太轻易用枪，警方今天公布警用密录器画面并说明事发经过。

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14岁少女欧瑞亚纳-裴拉塔（Valentina Orellana-Peralta）当时人在试衣间，员警开枪流弹穿墙，她当场中弹身亡。

正值耶诞节前的购物热潮，欧瑞亚纳-裴拉塔跟妈妈在洛城的商店里采购，并置办参加庆祝15岁活动的新装。

警方表示，他们23日接获报案称，位于北好莱坞的伯灵顿百货（Burlington store）疑似爆发枪击，他们立即前往事发地点。

百货公司里的监视器画面显示，警方抵达前，一名怒不可遏的男子手持单车锁在店里横冲直撞。

他痛殴好几个人，随后以沉重的锁头重击一名妇女的头部及身躯。

警方公布的密录器画面显示，多名员警持枪抵达现场，没多久他们找到犯嫌，其中一名员警以步枪朝嫌疑人开火，这名男子随即倒地同时被警方上铐。

警方出示一个定格画面，声称显示开枪员警射出的子弹有一发自地板反弹，并射穿这对母女所藏身试衣间的外墙。

警察局长摩尔（Michel Moore）表示，他已下令全面彻查这起员警用枪事件。

西班牙裔民权团体拉丁美洲公民联盟（League of United Latin American Citizens, LULAC）则表示，到场处理的员警行止太鲁莽。

LULAC主席贾西亚（Domingo Garcia）说：「训练有素的洛城员警第一时间没能确认嫌犯是否持有武器，居然在耶诞节购物高峰期间挤满人潮的百货公司里开火，简直说不过去。」

美国警方造成的致命枪击事件，官方没有全国性的统计纪录，而且警局的通报并非强制性。

「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，去年超过900人被警方击毙。

© 2021 AFP