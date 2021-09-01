洛杉矶新法过关 禁止拥有或销售「幽灵枪」

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（法新社洛杉矶31日电） 美国加州多个城市近日宣布向网路上私自贩卖、不受联邦及州政府管控的「幽灵枪」宣战。洛杉矶今天通过禁止拥有及贩卖幽灵枪的法律，成为加入相关取缔行列的最新城市。

美国第二大城的市议员投票表决后，一致决定禁止销售或持有这种近年来使用量激增、却无法追踪的自制枪枝。

提案打击非法枪枝的洛杉矶市议员柯瑞兹（Paul Koretz）表示：「我们看到这里凶杀案变多，我们也看到（警方的）报告说，40%的犯罪枪枝都是『幽灵枪』，因此我们必须解决这个急迫而重大的问题。」

除洛杉矶之外，旧金山法院先前也对3间枪枝制造商提出控告；圣地牙哥亦采取相应措施，遏止无牌枪枝泛滥。

「幽灵枪」（ghost gun）约于10年前出现在市面上，并受到武器爱好者欢迎。这种武器又被称为「80%枪枝」（80-percent gun），它们以零件形式出售，用户需自行完成最后组装。

「幽灵枪」最大的问题在于它们没有序号，且其在零售过程中的商品类别并不属于枪枝，因此在加州等多个州，不需许可证或背景调查即可购买这类套件。

这种枪枝在网路上即可轻易购得，所以很快就成为有前科或因年龄限制无法购买武器者的首选。

洛杉矶警局副局长毕契尔（Kris Pitcher）表示，幽灵枪扩散已成为执法人员面临的一大问题，「这种枪枝已存在9年左右，但直到2020年这个问题的重要性才浮上台面。去年单是在洛杉矶，（警方）就没收了814把幽灵枪。」

据联邦菸酒枪炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）统计，去年全美查获的幽灵枪中，多达2/3都集中在加州。

© 2021 AFP