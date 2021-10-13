洛杉矶港劳资协议全天候营运 纾解积压货柜

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（法新社纽约13日电） 美国总统拜登政府高阶官员今天表示，洛杉矶港与码头卸货工人工会将提供全天候服务，以纾解货柜堆积如山的状况。这些积压的货柜使全球供应链的问题加剧。

拜登（Joe Biden）计划在今天会同这个美国西岸大港与国际码头暨仓储工会（International Longshore and Warehouse Union）的领导人，宣布这项全天候营运的承诺。

官员表示，包括世界最大零售业者沃尔玛公司（Walmart）、联邦快递公司（FedEx）与优比速公司（UPS）等业者也向白宫承诺，若干的营运项目将延长工时，并朝向全天候迈进。

拜登政府官员说，虽然支付加班费使成本增加，不过提供全天候服务对于企业而言也有利多，例如，通宵驾驶的卡车司机将避开不少的交通壅塞状况。

目前全球经济正从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最严峻时期复苏，但多如牛毛的供应链及物流难题对于复苏再度构成挑战，于是白宫促成宣布上述承诺。

官员表示，加州长堤港（Long Beach）已调整为24小时全天候营运，而洛杉矶港目前也将跟进。

拜登政府官员表示，他们了解几乎所有的供应链是掌握在民间企业，希望藉全天候营运的承诺或富有使命感的宣示，鼓励更多的民营企业主共襄盛举。

© 2021 AFP