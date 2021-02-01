洛杉矶疫苗配送中心作业因民众抗议遭短暂干扰

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶30日电） 美国媒体今天报导，洛杉矶道奇体育场（Dodger Stadium）疫苗配送中心的作业一度遭到抗议人士干扰。

社群媒体贴文显示，在这个美国规模数一数二疫苗配送中心的入口处，有数十名民众聚集举标语牌抗议，要求解除抗疫封锁令，和鼓吹反对接种疫苗的阴谋论。

推特用户乔雷（Mikel Jollet）推文说：「看来总共只有约30名抗议者，并不清楚他们为何造成整个体育场遭封闭。」

美国媒体报导，据消防官员表示，警方将体育场关闭了近一小时。不过，洛杉矶警察局稍后坚称，体育场并未遭关闭，所有疫苗都将按计画配送。

这是美国最新一起挑战疫苗施打作业的事件。

美国为全世界2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例与死亡人数最多的国家，根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）今天的统计数字，自疫情爆发以来，美国已有超过2600万民众确诊，43万9000人因染疫病殁。

洛杉矶郡入冬以来确诊病例激增，而目前只有第一线医护人员和65岁以上年长者才有疫苗可施打。

即便是优先接种族群，要预约施打也极为困难，主因美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，以及美国莫德纳公司（Moderna）的疫苗供应数量都有限。

© 2021 AFP