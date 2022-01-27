洛杉矶货运列车遭劫 数十把枪枝下落不明

（法新社洛杉矶26日电） 美国洛杉矶警察局长今天表示，市区内的货运列车在停靠时遭劫，车上数十把枪枝被不肖分子偷走，引发治安疑虑。

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一群窃贼在美国第2大城市洛杉矶市中心洗劫停靠的货运列车留下一片狼藉的画面，本月在全球疯传。

法新社团队日前在市中心附近轨道上拍下影片，影片中可见数以千计的包装箱被窃贼偷完东西后随手弃置，铁轨布满撕烂的纸箱和垃圾，美国主要邮购和快递公司如亚马逊（Amazon）、达吉特（Target）、优比速公司（UPS）和联邦快递（FedEx）的邮包都难逃毒手。

如今洛杉矶警察局长摩尔（Michael Moore）表示，这群匪徒拿走的不止是亚马逊包裹而已。

他本周向警察委员会表示：「这群人…闯入这些集货箱窃走枪械，数十把枪械。」

「这让我们非常担忧，担心会再次成为这座城市发生进一步暴力的根源。」

这群窃贼是趁长途货运列车停靠时闯入，以剪线钳破坏锁头，他们会自行打包，然后弃置任何难以转售的物品。

在美国透过网路购买的枪械依法不得透过运送方式送交顾客手上，而是先送到持有执照的经销商那里，再让顾客上门领取。

© 2022 AFP