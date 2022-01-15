洛杉矶货运列车频遭窃 遍地撕烂包裹一片狼藉

（法新社洛杉矶15日电） 美国加州洛杉矶近来铁路窃盗案遽增，每天都有数十辆货运列车在停靠时遭窃，画面显示铁轨布满撕烂的纸箱和垃圾，一片狼藉。

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根据法新社团队今天在市中心附近一条轨道上发现的标签，美国主要邮购和快递公司如亚马逊（Amazon）、达吉特（Target）、优比速公司（UPS）和联邦快递（FedEx）的邮包都难逃毒手。铁路窃盗案在近几月愈来愈猖獗。

窃贼大都是趁货运列车停靠时爬上货运集装箱，以剪线钳轻易破坏锁头。

窃贼会自行打包，然后弃置任何难以搬动、转售或太廉价的产品，像是COVID-19快筛试剂、家俱或药物。

自去年12月以来，铁路营运商联合太平洋公司（Union Pacific）在洛杉矶郡遇到的窃案增加160%。

法新社取得一封联合太平洋公司给地方当局的信，当中写道「光是2021年10月，就比2020年同期增加356%」

信中指出，不仅打劫案件爆炸性增加，「攻击和持械抢劫列车上值勤员工事件」也遽增。

铁路窃盗案件也随耶诞假期购物高峰而激增。根据联合太平洋公司的数据，2021年最后一季，洛杉矶郡平均每天有超过90个集装箱遭破坏。

警察和安全人员在去年最后3个月逮捕100多人，罪名包括「擅闯和破坏」联合太平洋的列车。（译者：陈怡君）

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