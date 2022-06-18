洪患侵袭孟加拉和印度 酿41死数百万人受困

（法新社希耳赫特18日电） 官员今天指出，孟加拉和印度近日惨遭季风风暴肆虐，造成两国至少41人死亡，同时引发灾难性洪水，导致数百万人受困。

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孟加拉低洼地区数以百万计的民众经常受到洪水威胁，专家指出，气候变迁使洪灾发生的频率、严重程度和不可预测性升高。

过去一周不间断的豪雨淹没了孟加拉东北部大片地区，当局派出部队撤出与邻近社区联系切断的家庭。学校成了避难所，收容因河流决堤而被洪水淹没村庄的居民。

家住坎帕尼甘吉村（Companyganj）的洛克曼（Lokman）说：「整个村庄在周五（17日）早晨被淹没，我们都被困住了。」

这位23岁年轻人表示：「在我们家屋顶等了一整天，一位邻居用一艘临时搭造的船救了我们。我妈说她这辈子从没见过这样的洪水。」

另一名获救的妇人阿克特（Asma Akter）指出，她的家人已两天没吃东西，她说：「水涨得太快，我们什么也带不走，当一切都泡在水里，你怎么做饭？」

孟加拉警方告诉法新社，从昨天下午以来，暴风雨引发的雷击已在孟加拉造成至少21人死亡。

乡间城镇南戴尔（Nandail）的警察局长拉曼（Mizanur Rahman）说，其中有3名年龄介于12岁至14岁之间的少年，他们昨天被闪电击中丧命。

警方督察伊斯兰（Nurul Islam）告诉法新社，港口城市吉大港（Chittagong）一处山坡的房屋惨遭土石流侵袭，造成4人丧命。

孟加拉希耳赫特地区（Sylhet）行政官员霍森（Mosharraf Hossain）表示，昨天下午的雨势暂缓后，今天早上洪水情况恶化。他说情况很糟，超过400万人被洪水所困，几乎整个地区都停电。

位在希耳赫特的孟加拉第3大国际机场昨天也因为洪水而被迫关闭。

印度东北部偏远的梅加拉雅省（Meghalaya）官员桑格玛（Conrad Sangma）于推特上发文称，自16日以来，当地发生多起土石流且河水泛滥淹没道路，至少有16人丧生。

紧邻的阿萨姆省（Assam）接连下了5天豪雨，逾180万人受洪水影响，行政官员沙尔马（Himanta Biswa Sarma）已指示地方官员向受困于洪灾的民众提供「一切必要的协助和救济」。

气象预报指出，由于孟加拉和印度东北部的上游地区下大雨，未来两天洪灾将进一步恶化。

本周降雨前，希耳赫特地区仍从5月底的洪灾中复原重建。那场洪水为近20年来最严重，造成至少10人丧命，400万人受影响。

© 2022 AFP