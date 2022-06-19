洪患袭击孟加拉与印度 至少59死百万人受困

（法新社孟加拉希耳赫特18日电） 季风风暴袭击孟加拉和印度，官员表示已造成两国至少59人死亡，同时引发灾难性洪患，导致数百万人受困。

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对孟加拉低洼地区数百万人而言，洪水是经常性的威胁，但专家表示，气候变迁使洪灾发生的频率、严重程度和不可预测性升高。

过去一周，倾盆大雨持续不断，淹没了孟加拉东北部大片土地，部队也展开行动，撤离与邻近社区隔绝的居民。

河流在数小时之内突然溃堤，洪水淹没了整个村庄；学校变成避难所，以收容受灾村民。

孟加拉警方告诉法新社，自昨天下午以来，风暴引发的雷击在境内夺走至少21人性命，当中包括在城镇南戴尔（Nandail）遭雷击丧生的3名年纪12至14岁孩童。

警察同时告诉法新社，港口城市吉大港（Chittagong）一处山坡的房屋惨遭土石流侵袭，造成4人丧命。

在印度，偏远的梅加拉雅省（Meghalaya）官员桑格玛（Conrad Sangma）在推特（Twitter）发文说，自16日以来，当地发生多起山崩，河水泛滥淹没道路，至少有16人丧生。

紧邻的阿萨姆省（Assam）接连下了5天豪雨，逾260万人受洪水影响」。

救灾单位通报，自16日以来，阿萨姆省已有18人死于洪水或山崩；18日下午之前有近7500人获救。（译者：纪锦玲）

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