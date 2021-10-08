洪水危机变契机 泰国「水中用膳」餐厅爆红

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（法新社曼谷8日电） 热带风暴电母挟带豪雨侵袭泰国，暖武里府一间餐厅未因灾情门可罗雀，反将「水景用餐」提升到全新层次，顾客双脚浸泡在浑浊的棕色洪水，摇摇晃晃地坐在木凳上大快朵颐。

电母（Dianmu）和雨季豪雨已在泰国33个省分造成洪水灾情，超过30万户人家惨遭淹没、9人丧生，然而，邻近首都曼谷的暖武里府（Nonthaburi）「昭披耶骨董咖啡厅」（Chaopraya Antique Cafe）却因祸得福，高朋满座。

下午和晚上，餐厅内满是吃着口味辛辣传统开胃菜面康（Miang Kham）的食客，当船只和船屋驶过昭披耶河（Chao Phraya River），焦糖色的波浪打向用餐区，顾客笑着从位子上跳起。

洪水爆发时，餐厅老板提提朋（Titiporn Jutimanon）本打算暂停营业，但他很快意识到，客人实际上不介意在被水环绕的地方用餐。

民众在这间特别餐馆用餐的影片迅速在社群媒体上成为话题；提提朋告诉法新社：「顾客口耳相传这个概念。」

曼谷和其他疫情热区的餐厅生意因疫情饱受冲击，尽管当局9月允许恢复内用，泰国餐厅协会（Thai Restaurant Association）指出，约有5万间餐厅持久倒闭。

提提朋对能开门营业表示感激，他说：「若我不得不再次暂关餐厅，它肯定无法生存。」用餐顾客也认为，经济惨澹之际，水景餐厅的概念相当不错，「老板将危机化为转机」。

同时，提提朋指出，经营淹水餐厅是一项艰钜工作，员工必须在拿着顾客食物的同时穿过积水，打烊时还得清理泥土。

不过，许多国家的卫生当局建议民众不要让自己暴露在积水中，泛滥污水的粪便、化学物质和工业废物，恐导致疾病以及开放性伤口感染。

© 2021 AFP